9 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По сирийской авиабазе нанесен ракетный удар

В МИД Сирии ответили на обвинения в применении химического оружия В МИД Сирии обвинения в адрес правительственной армии о применении химического оружия назвали скучными и неубедительными. В ведомстве напомнили, что подобные сообщения появляются всякий раз, как только сирийская армия начинает успешную операцию против террористов в сирийском городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском. Ранее российский МИД также указал на недопустимость дальнейшего распространения дезинформации относительно якобы имеющего места применения правительственными войсками химического оружия.

По сирийской авиабазе в провинции Хомс нанесен ракетный удар Сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами. В Сирии не исключают, что это агрессия США. Сирийские ПВО сбили все направлявшиеся в сторону авиабазы ракеты. Они упали в окрестностях военного объекта, не нанеся материального ущерба. Однако есть погибшие и раненые. В Пентагоне сообщили, что они проинформированы о ракетном ударе, но не подтвердили причастность США.

Экстремисты атаковали позиции сирийской армии Экстремисты террористической группировки «Исламское государство»1 атаковали сегодня позиции сирийской армии в пустыне после ракетного удара. О потерях среди военнослужащих сведений не приводится. Ранее ливанский телеканал сообщил, что израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном в момент, когда был нанесен удар по аэродрому Т-4. В Армии обороны Израиля эту информацию комментировать отказались.

Роспотребнадзор предупреждает россиян о начале активности клещей Роспотребнадзор предупреждает россиян о начале сезона активности клещей, по данным на начало апреля, в больницы с укусами клещей обратились 800 человек. Наиболее неблагополучными регионами в этом смысле являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы. Ведомство напоминает, что, прежде всего, нужно соблюдать простые правила: носить правильную одежду, применять акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для кожных покровов.

1 Организация запрещена на территории РФ.