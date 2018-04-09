«Надеюсь, разум восторжествует»: Володин призвал США не выходить из ядерной сделки с Ираном

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Тегеран, 9 апреля. Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин назвал неправильным решением идею Соединенных Штатов выйти из иранской ядерной сделки. В ходе официального визита в Иран председатель нижней палаты парламента выразил надежду на то, что в США «восторжествует разум».

«Это будет неправильное решение, если Америка его примет, — заявил Володин на иранском телевидении. — Более того, это будет решение, которое затронет многие страны. Надеюсь, что разум восторжествует и США на это не пойдут».

В ответ на вопросы журналиста Володин отметил, что следует «обсуждать позитивный сценарий развития событий» и дождаться решения Соединенных Штатов по данному вопросу.

Напомним, американские источники заявили РИА Новости, что в Вашингтоне считают, что европейские партнеры «не работают над исправлением недостатков» этой сделки.

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