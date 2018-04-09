Глава облсовета в Кемерово Синицын досрочно подал в отставку в пользу Тулеева

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Кемерово, 9 апреля. Глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что в понедельник досрочно подал в отставку. Как рассказал Синицын, он сделал это для того, чтобы депутаты могли выбрать экс-губернатора региона Амана Тулеева главой областного совета.

Как пишет РИА Новости, Синицын отметил, что Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии «Единая Россия» в областной совет народных депутатов. Синицын уточнил, что состав областного совета – это команда Тулеева, за которую в 2013 году проголосовали один миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев. Он также подчеркнул, что считает правильным, если Тулеев возглавит эту команду.

Напомним, Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека, 79 граждан пострадали.

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