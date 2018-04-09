В России могут ужесточить требования к регистрации в социальных сетях

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Москва, 9 апреля. Россиян могут обязать регистрироваться в социальных сетях по ID-адресу компьютера или SIM-карты. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Обязывающий граждан регистрироваться в соцсетях по ID-адресам собирается внести на рассмотрение Госдумы зампред думского Комитета по информполитике Андрей Свинцов. По мнению парламентария, социальные сети требуют регулирования, и его инициатива придется по душе тем, кто использует соцсети для продвижения бизнеса или лично себя.

«Те граждане которые их используют для продвижения своего бизнеса или себя лично, а также занимаются рекламной деятельностью, будут только рады, если их деятельность в соцсетях будет защищена», — отметил Свинцов.

По мнению депутата, требование регистрироваться по ID-компьютера необходимо, чтобы взломать аккаунты пользователей не могли «ни хакеры, ни сами владельцы соцсетей».

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в России могут ввести ответственность за травлю в социальных сетях. С предложением внести соответствующие изменения в кодекс об административных правонарушениях собирается выступить Молодежный парламент при Госдуме.

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