Эксперт рассказал, как антироссийские санкции США ударили по экономике Запада

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Москва, 9 апреля. Новые антироссийские санкции США негативно сказываются на экономике их основных государств-союзников.

Об этом рассказал российский экономист Михаил Беляев. По его словам, опасения от введенных ограничений «лихорадит» большинство отраслей и сфер экономики. Спикер добавил, что в последние дни можно увидеть большой рост цен в британских биржах на один из самых распространенных на рынке металлов – алюминий. Как уточнил эксперт, он используется во многих отраслях. Беляев рассказал, что эти рыночные изменения, которые негативно сказываются на экономической стабильности, вызваны страхом после очередных санкций США против России.

Как пишет «Экономика сегодня», эксперт подчеркнул, что ограничительные меры коснулись российской компании «РусАЛ», которая занимается производством алюминия. Российскому предприятию принадлежит порядка 7% общемирового объема добычи алюминия.

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