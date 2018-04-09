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Экономика
Эксперт рассказал, как антироссийские санкции США ударили по экономике Запада
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    Эксперт рассказал, как антироссийские санкции США ударили по экономике Запада

    7:52  9 Апреля 2018
    307

    Эксперт рассказал, как антироссийские санкции США ударили по экономике Запада

    Москва, 9 апреля. Новые антироссийские санкции США негативно сказываются на экономике их основных государств-союзников.

    Об этом рассказал российский экономист Михаил Беляев. По его словам, опасения от введенных ограничений «лихорадит» большинство отраслей и сфер экономики. Спикер добавил, что в последние дни можно увидеть большой рост цен в британских биржах на один из самых распространенных на рынке металлов – алюминий. Как уточнил эксперт, он используется во многих отраслях. Беляев рассказал, что эти рыночные изменения, которые негативно сказываются на экономической стабильности, вызваны страхом после очередных санкций США против России.

    Как пишет «Экономика сегодня», эксперт подчеркнул, что ограничительные меры коснулись российской компании «РусАЛ», которая занимается производством алюминия. Российскому предприятию принадлежит порядка 7% общемирового объема добычи алюминия.  

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    Автор: Анна Иванова
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #санкции #сша
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