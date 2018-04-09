Знарок прокомментировал вылет СКА из Кубка Гагарина

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Санкт-Петербург, 9 апреля. Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок отметил старания своих хоккеистов после поражения в финале конференции.

По словам специалиста, у СКА не было времени вернуться в нормальные кондиции после Олимпийских игр в Пхенчхане.

«Мы рады, что выиграли Олимпиаду. Ребята сделали все, что смогли, они молодцы. У нас не было времени выводить ребят на пик — после Олимпиады мы сразу поехали играть, и поэтому было чисто физически тяжело. Мы с ребятами в одной лодке, мы старались», — резюмировал он.

Напомним, в минувшее воскресенье петербургский СКА проиграл московскому ЦСКА в овертайме со счетом 2:3.

Всё, друзья, сезон, к сожалению, окончен.

Григоренко забивает в овертайме, мы уступаем со счетом 2:3 сегодня, 2:4 в серии.

Всем спасибо за поддержку!#ЦСКСКА — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 8, 2018

Таким образом, в финал Кубка Гагарина вышли столичные армейцы.

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