«Концы в воду»: посольство России прокомментировало слова о переезде Скрипалей в США

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Лондон, 9 апреля. Российское посольство в Лондоне прокомментировало статью в британском Sunday Times, где сообщается о возможном переезде пострадавших при инциденте в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей в США. Дипломаты с возмущением отметили, что ситуация выглядит так, будто страны Запада, не сумев доказать причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ, пытаются «спрятать концы в воду».

Ранее, напомним, в Sunday Times написали, что «ЦРУ предложило Сергею и Юлии Скрипаль новое гражданство» и смену имени, чтобы «защитить их от новых попыток убийства».

«Две жертвы изолированы от общества и даже от собственной семьи, доказательства — от домашних животных до целых домов — уничтожены, реакция СМИ в Великобритании «под контролем правительства», — приводит «ФедералПресс» заявление российского посольства. — Если вы не причастны к преступлению, зачем прятать концы в воду».

The two victims isolated from public and even their family, evidence - from pets to entire houses - destroyed, UK media response “under government control”. If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 8, 2018

Ранее «Газета.ru» писала о переговорах между британской разведкой «Ми-6» и американской ЦРУ с целью выбрать новое место для жизни якобы пришедших в себя Скрипалей. Между тем Виктория, двоюродная сестра Юлии Скрипаль, заявила, что Юлия «отчаянно хочет вернуться на родину».

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