Украинские силовики выпустили по ЛНР 70 снарядов за сутки

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Луганск, 9 апреля. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики.

Отмечается, что ВСУ применили минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП-1, автоматические гранатометы станковые, а также зенитные установки ЗУ-23–2. Обстрелу подверглись окрестности Лозового и Калиновки. Украинскими военными было выпущено 70 снарядов.

По данным Народной милиции, пострадавших нет. Напомним, с 30 марта на территории ЛНР действует новый режим прекращения огня. Введение «пасхального перемирия» инициировали в ДНР.

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