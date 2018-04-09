Правящая коалиция одержала победу на парламентских выборах в Венгрии

В закладки

Будапешт, 9 апреля. Победу в прошедших в минувшее воскресенье в Венгрии выборах в Государственное собрание (парламент) одержала правящая коалиция. Об этом заявил глава правительства страны и председатель партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан.

Prime Minister Viktor Orban wins a third straight term in power https://t.co/RtLjKfutnG pic.twitter.com/w3LpLlfnwv — Reuters World (@ReutersWorld) April 9, 2018

Национальный избирательный комитет Венгрии по окончании подсчета большинства голосов подтвердил лидерство правящей коалиции, которая получит две трети голосов в парламенте, что является конституционным большинством, пишет «Комсомольская правда».

В правящую коалицию в Венгрии входит «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократическая народная партия. Представители двух политических сил займут 133 из 199 депутатских мест в венгерском парламенте, пишет АиФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.