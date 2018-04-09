Володин рассказал о вкладе России и Ирана в урегулирование конфликта в Сирии

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Тегеран, 9 апреля. Россия и Иран добились успеха в урегулировании ситуации в борьбе с боевиками в Сирии благодаря взаимному доверию, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В эфире иранского телевидения он отметил, что позиции Ирана и России по Сирии носят конструктивный характер. Он также уточнил, что у стран есть общий интерес решения ситуации в стране, которая практически находилась на грани раскола, где была создана крупная террористическая организация, угрожавшая всему миру.

По мнению Володина, Иран и РФ сделали все, чтобы принести мир в САР. Напомним, Володин в понедельник прибыл в Тегеран с рабочим визитом. Он встретится с президентом Хасаном Роухани и своим иранским коллегой Али Лариджани.

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