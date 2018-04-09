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Сирия: правительственная армия нашла завод боевиков по производству бомб в Восточной Гуте
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    Сирия: правительственная армия нашла завод боевиков по производству бомб в Восточной Гуте

    7:29  9 Апреля 2018
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    Сирия: правительственная армия нашла завод боевиков по производству бомб в Восточной Гуте

    Дамаск, 9 апреля. Сирийская Арабская Армия обнаружила большую фабрику в Восточной Гуте, где боевики занимались производством взрывчатки.

    О найденной фабрики рассказало Al-Masdar News. Отмечается, что правительственные войска в воскресенье нашли крупный завод взрывчатых веществ в одном из недавно сданных пригородов Восточной Гуты. Согласно военному докладу, завод взрывных устройств находился в пригороде Айн-Тарма. Он принадлежал боевикам «Файлак аль-Рахман» (запрещена в РФ), прежде чем они были доставлены в Северную Сирию.

    Завод взрывных устройств также имел хранилище, в котором находились минометы, другое оружие и предметы медицинского назначения.

    Сирия: правительственная армия нашла завод боевиков по производству бомб в Восточной Гуте

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    Автор: Анна Иванова
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    #сирия
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