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Миланов оценил шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ
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    Миланов оценил шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ

    7:37  9 Апреля 2018
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    Миланов оценил шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ

    Москва, 9 апреля. Болгарский хавбек столичного ЦСКА Георгий Миланов рассказал о шансах армейцев на чемпионство в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

    Российский футбольный чемпионат вышел на финишный отрезок, и одним из основных претендентов на самые высокие места в РФПЛ традиционно является ЦСКА.

    По словам 26-летнего полузащитника, у ЦСКА очень тяжелый график, но игроки рассчитывают выиграть все оставшиеся в этом сезоне матчи, пишут «Известия».

    «Впереди сложные игры, но у нас отличная, слаженная команда. Мы давно играем вместе и настроены на результат. Надеюсь, заключительный отрезок сложится для ЦСКА хорошо и после последнего тура чемпионата России мы останемся довольны результатом», — подчеркнул футболист.

    Кроме того, он добавил, что хорошим результатом для красно-синих будет считаться первое место.

    «У нас есть на это (золото — Прим.ред.) шансы», — считает Миланов.

    Напомним, ЦСКА идет на третьем месте турнирной таблицы РФПЛ с 44 очками, на первом месте расположился «Локомотив» с 52 очками.

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    Автор: Дана Балан
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    #футбол #цска #рфпл #миланов
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