Миланов оценил шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ

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Москва, 9 апреля. Болгарский хавбек столичного ЦСКА Георгий Миланов рассказал о шансах армейцев на чемпионство в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Российский футбольный чемпионат вышел на финишный отрезок, и одним из основных претендентов на самые высокие места в РФПЛ традиционно является ЦСКА.

По словам 26-летнего полузащитника, у ЦСКА очень тяжелый график, но игроки рассчитывают выиграть все оставшиеся в этом сезоне матчи, пишут «Известия».

«Впереди сложные игры, но у нас отличная, слаженная команда. Мы давно играем вместе и настроены на результат. Надеюсь, заключительный отрезок сложится для ЦСКА хорошо и после последнего тура чемпионата России мы останемся довольны результатом», — подчеркнул футболист.

Кроме того, он добавил, что хорошим результатом для красно-синих будет считаться первое место.

«У нас есть на это (золото — Прим.ред.) шансы», — считает Миланов.

Напомним, ЦСКА идет на третьем месте турнирной таблицы РФПЛ с 44 очками, на первом месте расположился «Локомотив» с 52 очками.

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