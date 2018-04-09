Сирия: авиация САР уничтожила штаб боевиков «Джейш Аль-Ислам» в Восточной Гуте

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Дамаск, 9 апреля. Сирийские ВВС уничтожили штаб боевиков «Джейш Аль-Ислам» (запрещена в РФ) на территории Думы в Восточной Гуте. Возобновление правительственной операции произошло на фоне отказа террористов от участия в мирных переговорах при помощи РФ.

Ранее сообщалось, что боевиками были убиты десятки мирных жителей, они обстреляли население из минометов. Как пишет Muraselon, группировка удерживает тысячи сирийских задержанных, захваченных в жилом районе города Адра в 2014 году.

Ранее сообщалось, что САА продвинулась на километр вглубь Восточной Гуты. Отмечается, что армия САР сумела продвинуться на южном и восточном направлении в Восточной Гуте в результате боев в сельскохозяйственных угодьях аль-Райхан, а также под школой аль-Фараби.

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