Сирия: турецкий военный конвой прибыл в провинцию Хама

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Дамаск, 9 апреля. Крупный конвой турецкой военной техники в сопровождении сил боевиков сирийской вооруженной оппозиции прибыл в провинцию Хама. Турецкие силы планируют развернуть в северной части Хамы новый пункт по контролю за соблюдением перемирия.

Как сообщают местные источники, в турецком конвое по крайней мере 100 единиц тяжелой военной техники и 50 грузовиков с логистическим оборудованием. В сопровождении боевиков из группировок «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» конвой прибыл в район города Морек, где планируется развернуть девятый пункт наблюдения за зоной деэскалации в Хаме.

Иранская Fars News отмечает, что делегация турецких ВС вместе с военным конвоем прибыла в субботу в провинцию Идлиб, чтобы развернуть там еще один пункт наблюдения за зоной деэскалации. Ряд источников утверждает, что турецкие силы планируют создать еще один наблюдательный пункт в северной Латакии.

Ранее Ura.ru сообщало о переговорах, которые провели в Анкаре президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. В ходе переговорах была затронута, в том числе, тема внутрисирийского урегулирования.

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