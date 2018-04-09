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Азаров прокомментировал заявление Рады о «профессиональной неадекватности» Супрун
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    Азаров прокомментировал заявление Рады о «профессиональной неадекватности» Супрун

    7:12  9 Апреля 2018
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    Азаров прокомментировал заявление Рады о «профессиональной неадекватности» Супрун

    Киев, 9 апреля. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал признание профессионально неадекватной министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун на Украине.

    Он напомнил, что комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения признал министра профессионально неадекватной, ее работу неудовлетворительной и потребовал ее увольнения. Супрун на это отметила, что она и ее команда рассматривают решение комитета как оценку эффективности старта реформы медицины. Супрун также подчеркнула, что в отставку не собирается.

    Азаров уточнил, что «неадекватный» премьер-министр Украины Владимир Гройсман также поддержал Супрун. По мнению Азарова, «линия на сокращение численности населения и геноцид украинцев будет твердо продолжаться».

    «Как долго будут адекватные украинцы поддерживать неадекватных Супрун и Гройсманов?! – это вопрос их собственного выживания», — резюмировал он.

    Азаров прокомментировал заявление Рады о «профессиональной неадекватности» Супрун 

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    Автор: Анна Иванова
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