Пациентов психдиспансера эвакуировали в Приморье

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Владивосток, 9 апреля. Пациентов психоневрологического интерната, расположенного в городе Арсеньев, экстренно эвакуировали в рамках проверки системы противопожарной сигнализации. Об этом в понедельник сообщает Главное управление министерства чрезвычайных ситуаций Приморья.

Сотрудники пожарной службы проверили системы противопожарной сигнализации и водоснабжения, а также правильность действий медицинского персонала учреждения в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), передает Deita.ru.

Отмечается, что сотрудники учреждения и пациенты успешно справились с эвакуацией. В общей сложности в рамках учений было задействовано 16 человек личного состава и восемь единиц специальной техники.

В региональном МЧС отметили, что учение дало возможность отследить действия сотрудников интерната в случае возникновения экстренной ситуации.

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