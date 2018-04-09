Сирия: боевики ИГ атаковали позиции армии Асада после удара по аэродрому Т-4

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Дамаск, 9 апреля. Экстремисты террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) атаковали в понедельник позиции сирийской армии в пустыне после ракетного удара, который был нанесен по военному аэродрому Т-4, расположенному на востоке провинции Хомс. Об этом сегодня передает ливанский телеканал «Аль Маядин».

В настоящее время о жертвах среди военных не известно.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские Военно-воздушные силы совершали наблюдательные полеты в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном в момент, когда был нанесен ракетный удар по аэродрому Т-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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