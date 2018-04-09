Захарова: Москва готовит ответ на новые санкции США

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Москва, 9 апреля. В настоящее время российский МИД готовит ответ на новые санкции со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявила в телеэфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь отметила, что «не хотела бы забегать вперед», объявляя, насколько жесткими будут ответные меры.

«Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются», — приводит RT слова Захаровой, которая отметила, что подготовка ответных санкций «это не вопрос фантазии, это вопрос проработанности».

В ходе своего выступления представитель МИД РФ отметила, что антироссийские санкции сейчас стали для Запада «такой стратегией, игрой».

«Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011–2012 годов, — приводит слова Захаровой «Ридус». — Нам-то очевидно, за что это. Это не связано ни с некими вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной. Это такая стратегия, игра такая — «дави Россию».

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в новый санкционный список Минфина США попали семь крупных российских бизнесменов, 12 компаний и 17 чиновников различного ранга.

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