Сирия: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

В закладки

Москва, 9 апреля. Во время ракетной атаки на сирийскую авиабазу Т-4 в провинции Хомс ВВС Израиля выполняли разведывательные полеты у границы Сирии с Ливаном. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник по сирийской авиабазе Т-4 на востоке провинции Хомс был нанесен ракетный удар. ПВО Сирии сбили восемь направленных в сторону аэродрома ракет, сколько ракет достигли цели не сообщается.

Газета «Известия» со ссылкой на сирийские СМИ сообщила, что в результате атаки погибли и получили ранения несколько человек. Атаковавшие авиабазу ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря и пролетели над территорией Ливана.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.