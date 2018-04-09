Сирия: израильские военные отказались комментировать ракетный удар по авиабазе Т-4 в Хомсе

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Тель-Авив, 9 апреля. Израильские военные отказались прокомментировать ракетный удар по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс, который был нанесен в ночь на понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы это не комментируем», — цитирует сотрудницу израильской армейской пресс-службы издание.

В феврале текущего года израильские военные уже наносили удар по авиабазе Т-4. Тогда Тель-Авив объяснил атаку тем, что с этого объекта был запущен произведенный в Иране дрон, который вторгся в воздушное пространство Израиля.

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на СМИ сообщили, что ракетный удар по авиабазе Т-4 был нанесен со стороны Средиземного моря.

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