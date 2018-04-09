Сирия: появилось видео ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

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Дамаск, 9 апреля. Сирийское информационное агентство SANA опубликовало видео с ракетным ударом по авиабазе Т-4 в провинции Хомс. Запись размещена на странице издания в социальной сети Facebook.

На записи видно, как в ночном небе пролетает ракета, затем раздается звук удара.

Напомним, в ночь на понедельник по авиабазе в сирийской провинции Хомс был нанесен удар несколькими ракетами. В результате атаки есть погибшие. Военные источники сообщили, что сирийским ПВО удалось сбить восемь ракет, направленных в сторону авиабазы.

В Вашингтоне заявили, что США не причастны к ракетному удару. По сообщению газеты «Известия», ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря и пролетели над Ливаном в районе Кисерван.

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