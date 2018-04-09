Сирия: российские военные доставили жителям Восточной Гуты 8,5 т. гумпомощи

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Дамаск, 9 апреля. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии организовали доставку почти 8,5 тонн гуманитарных грузов для жителей Восточной Гуты. Об этом со ссылкой на начальника ЦПВС генерал-майора Юрия Евтушенко сообщает РИА Новости.

Помимо доставки гуманитарной помощи, российские специалисты также организовали медосмотр населения. Всего жители Восточной Гуты получили 8,45 тонны продовольствия, в том числе 1,5 тысячи продовольственных пакетов.

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