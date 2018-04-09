Сирия: СМИ сообщили, откуда был нанесен ракетный удар по авиабазе Т-4 в Хомсе

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Дамаск, 9 апреля. Атаковавшие сирийскую авиабазу Т-4 в провинции Хомс ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным издания, ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря и пролетели через воздушное пространство Ливана в районе Кисерван. США заявили, что не причастны к ракетному удару.

РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что сирийские ПВО сбили все направленные в сторону авиабазы ракеты. В результате атаки военный объект не получил материального ущерба, никто не погиб и не получил ранения.

Газета «Известия» со ссылкой на сирийские СМИ сообщила о нескольких погибших и пострадавших.

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