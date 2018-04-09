Сирия: правительственная авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетному удару

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Дамаск, 9 апреля. Сирийская авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным издания, атаке несколькими ракетами подверглась авиабаза Т-4, которая находится на востоке провинции Хомс. Сирийские силы противовоздушной обороны открыли огонь по направленным в сторону авиабазы ракетам.

Корреспондент агентства не исключил, что за атакой моги стоять США.

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