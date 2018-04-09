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Сирия: правительственная авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетному удару
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Сирия: появилось видео ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе
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    Сирия: правительственная авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетному удару

    4:52  9 Апреля 2018
    592

    Сирия: правительственная авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетному удару

    Дамаск, 9 апреля. Сирийская авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство SANA.

    По данным издания, атаке несколькими ракетами подверглась авиабаза Т-4, которая находится на востоке провинции Хомс. Сирийские силы противовоздушной обороны открыли огонь по направленным в сторону авиабазы ракетам.

    Корреспондент агентства не исключил, что за атакой моги стоять США.

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    Автор: Алексей Громов
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