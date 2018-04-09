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Киев, 9 апреля. Украинцев возмутило состояние одной из главных автотрасс страны, которая связывает Киев с Одессой. Возмущением делятся украинские пользователи соцсетей.

Видео с путешествием по трассе Киев — Одесса в социальной сети Facebook опубликовала пользователь Аня Капацинка.

«Вчера ехали по трассе Киев-Одесса и думали, что хуже НЕ БЫВАЕТ. Сегодня едем ею же обратно на Киев. И поняли, что БЫВАЕТ», - сопроводила видео подписью Капацинка.

Пользователи связали состояние украинских дорог с работой политического руководства страны.

«Вот оно настоящее лицо власти Пети, худший из худших», — написал Ruslan Bogorel.

«Мрак! Довели страну до ручки. Ничего не строим, только все имеющееся убиваем окончательно», — отметил Yevhen Sytnichenko.

Нашлись и те, кто вспомнил об опасности украинских дорог для автомобилистов.

«Дороги Украины — это настоящий геноцид своего собственного народа. Количество погибших из-за этого всего невозможно представить... цифры страшно называть», — написала Дарья Душечкина.

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