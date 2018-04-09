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Киев, 9 апреля. Муаммар Каддафи финансировал некоторых лидеров «оранжевой революции» на Украине. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

По словам знакомого с сыном погибшего лидера Ливии Саидом Каддафи французского политического эксперта Омара Арфуша, Каддафи старший мог финансировать партию Юлии Тимошенко «Батькивщина».

«Я знаю лично от Саифа Каддафи, что во время «оранжевой революции» и после нее он активно занимался перевозкой денег для Тимошенко. И не только для нее, а и для других украинских политиков, включая Ющенко», — заявил эксперт.

Омар Арфуш отметил, что по его данным Юлия Тимошенко посещала столицу Ливии, где лично встречалась с Муаммаром Каддафи. Эксперт подчеркнул, что сразу после избрания экс-президент Украины Виктор Ющенко также получал деньги от ливийского лидера.

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