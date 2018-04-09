В Сети высмеяли пасхальные билборды Петра Порошенко

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Киев, 9 апреля. Пользователей социальных сетей насмешили билборды с поздравлением к Пасхе от президента Украины Петра Порошенко.

На появившихся на Украине билбордах размещено традиционное: «Христос воскрес! Воистину воскрес!». Надпись сопровождает подпись: «Петр Порошенко». Пользователи отметили, что билбордами украинский президент будто утверждается автором пасхального приветствия

Пользователь Facebook Иван Яковин написал, что сперва подумал, что некто «троллит» Порошенко. Но когда увидел другие подобные билборды, уверился в их подлинности.

«Президент Украины совершенно серьезно считает именно себя автором этого высказывания», — написал Яковин.

Пользователи с иронией отнеслись к сообщению.

«Христос Воскрес!» С места события — Иван Волонихин», — написала пользователь Ксения Туркова.

«Я бы подписался под «Плодитеся и размножайтеся»! И «Возлюбите ближнего своего, как самого себя»!», — предложил Виталий Кириченко.

Нашлись и те, кто увидел в поздравлении украинского президента не занятную оплошность, а негативную тенденцию.

«Культ какой-то», — написал пользователь Тимур Олевский.

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