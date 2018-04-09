Сотрудник Волынской таможни рассказал о масштабе коррупции на Украине

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Киев, 9 апреля. Сотрудник Волынской таможни Петр Евтушок в эфире украинского телевидения рассказал о масштабах коррупции в таможенном ведомстве.

«На таможенном посту «Устилуг» в январе-феврале 2018 года была организована схема незаконного ввоза товаров в транспортных средствах с уклонением от уплаты налогов», — заявил таможенник.

Сообщается, что с учетом количества проходящих через границу автомобилей и их загруженности, только за смену через руки начальника всего лишь одного поста могут проходить суммы от 50 до 250 тысяч долларов.

Напомним, в конце марта сообщалось, что в Волынской области Украины водитель загруженного контрабандой внедорожника попытался задавить сотрудников пограничной службы.

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