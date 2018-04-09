Азаров сравнил стоимость борща и зарплаты на Украине и в Польше

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Москва, 9 апреля. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров сравнил уровень доходов поляков и украинцев, а также уровень цен на овощи в этих странах. Соответствующую запись политик сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров отметил, что в бытность премьера СМИ часто высмеивали его стремление удерживать стабильность цен на капусту и продукт так называемого «овощного набора». По словам политика, ценообразование на эти продукты является важным для украинских домашних хозяйств. Однако «постмайданные» власти проводят совсем иную линию.

«Теперь капуста в Украине стоит в 2,5 раза дороже, чем в Польше, свекла – в 2 раза дороже, картофель – на 10% дороже, лук – на 6%, а в целом, борщевой набор в Украине будет стоить – на 30% дороже, чем в Польше. И это при том, что средняя заработная плата в Польше в 5 раз выше, чем установила для украинцев киевская хунта», — отметил бывший глава правительства Украины».

Ранее Николай Азаров раскритиковал пенсионную реформу на Украине. Об этом писала RT.

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