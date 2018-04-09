Британский эксперт объяснил «чудесное» выздоровление Сергея и Юлии Скрипаль

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Лондон, 9 апреля. Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили благодаря «невероятной медицинской помощи». Об этом в интервью Sky News сообщил профессор токсикологии окружающей среды в Университете Лидса Аластер Хэй.

Эксперт заявил, что нервно-паралитические вещества смертельно опасны, ущерб, который они причиняют здоровью, невозможно восстановить. Улучшение состояния Скрипалей Хэй объяснил своевременной медицинской помощью. По словам профессора, позвонивший в «скорую» человек спас пострадавшим жизнь.

«Скрипали выжили благодаря невероятной медицинской помощи. Я уверен, что если бы врачи скорой не прибыли на место происшествия так быстро, они бы не выжили», — заявил профессор.

Хэй отметил, что от нервно-паралитического вещества «Новичок» не существует полноценного антидота. По словам профессора, также неизвестно как токсин выводится из тела. Но тот факт, что оба пострадавших до сих пор живы, говорит о том, что отравляющего вещества уже может не быть в их организме.

Эксперт предположил, что в будущем выздоровление пострадавших может ускориться. Улучшение состояния Скрипалей Хэй назвал чудом и торжеством британской системы здравоохранения.

Напомним, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления 4 марта в британском городе Солсбери. В Великобритании заявили, что пострадавшие были отравлены веществом А-234, которое британские власти приравнивают «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву.

Россия отрицает обвинения, указывая на появление все новых доказательств, которые опровергают позицию британских властей. Ранее Газета.ru сообщила со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю, что появляющиеся в «деле Скрипаля» новые факты могут существенно изменить представления об инциденте в Солсбери.

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