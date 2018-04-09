Иран намерен проложить трассу через Ирак, Сирию и Ливан к Средиземному морю

В закладки

Тегеран, 9 апреля. Власти Ирана планируют проложить автомагистраль, соединяющую Тегеран с Ираком, Сирийской Арабской Республикой и Ливаном, обеспечив себе выход к Средиземному морю. Об этом сообщает Al-Quds Al-Arabi.

Отмечается, что в рамках реализации проекта Тегеран уже заключил соответствующие двусторонние соглашения с властями Ирака и Сирии.

По оценкам специалистов, реализация проекта займет около двух лет. Новая автодорога должна соединить Тегеран со столицами Ливана и Сирии, а также с портовыми городами этих государств. О стоимости проекта не сообщается. По мнению экспертов, дорога окупит себя за пятилетие.

Ранее Газета.ru сообщала о визите главы МИД Ирана в Россию.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.