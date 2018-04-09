Актриса Лейла Абашидзе умерла в Тбилиси

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Тбилиси, 9 апреля. В столице Грузии скончалась выдающаяся советская и грузинская актриса и режиссер Лейла Абашидзе. Об этом сообщила Палата культуры Грузии.

Актриса скончалась на 89-м году жизни после продолжительной болезни. В последнее время она находилась в больнице.

Лейла Абашидзе известна комедийными и драматическими ролями в кино. В 1964 и 1965 годах актриса была удостоена званий народной артистки Чечено-Ингушской АССР и Грузинской ССР. В качестве актрисы неоднократно становилась лауреатом различных кинофестивалей. Известность в качестве кинорежиссера и сценариста Лейла Абашидзе получила благодаря комедии «Тифлис — Париж и обратно».

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