Прощание с Волчковой состоится в «Школе современной пьесы» 10 апреля

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Москва, 9 апреля. Прощание с актрисой театра «Школа современной пьесы» Анжеликой Волчковой пройдет во вторник 10 апреля в театра «Школа современной пьесы». Об этом сообщил источник в театре. Отмечается также, что заслуженная артистка России будет похоронена на своей родине в Пензе.

«Одиннадцатого апреля на нашей сцене будет показан спектакль «Шинель/пальто» по Гоголю. Мы посвящаем этот спектакль памяти Альберта Филозова, скончавшегося 11 апреля 2016 года, и Анжелики Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере. Это была ее последняя роль», — цитирует источник РИА Новости.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Анжелики Волчковой в возрасте 47 лет. Коллеги отмечают, что Волчкову отличали исключительная порядочность, красота и талант. По ее просьбе врачи не стали разглашать причину смерти.

Газета.ru сообщает, что на протяжении длительного времени она страдала от тяжелой болезни.

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