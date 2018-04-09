Сирия: эксперты «Красного полумесяца» не нашли следов отравляющих веществ в городе Дума

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Дамаск, 8 апреля. Специалисты «Красного полумесяца» не выявили признаков применения отравляющих веществ со стороны правительственных войск в городе Дума Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей организации.

Врач «Красного полумесяца» Аднан Тбанг подчеркнул, что за шесть лет его работы в Сирии никаких доказательств использования химического оружия в САР обнаружено не было.

«Я семь лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, нам привезли шесть больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ», — отметил другой медик, Сейф Альдин Хобиа.

Следует отметить, что Соединенные Штаты и их союзники регулярно и голословно обвиняют официальный Дамаск в использовании химического оружия, хотя Сирия уничтожила весь свой химический арсенал под контролем инспекторов ОЗХО.

Накануне очередное провокационное заявление сделал МИД Великобритании.

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