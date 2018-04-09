Северная Корея заявила о готовности обсудить отказ от ядерного оружия

В закладки

Пхеньян, 9 апреля. Северная Корея готова к обсуждению вопроса об отказе от ядерного оружия с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters.

«США подтвердили, что Ким Чен Ын хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова», — утверждает источник в Белом доме.

В администрации президента США не уточнили, каким образом Пхеньян дал понять, что готов к такому диалогу. По информации Reuters, Вашингтон и Пхеньян продолжают секретные переговоры об организации встречи лидеров двух государств.

Издание указывает, что с американской стороны вопрос курирует экс-глава ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый на пост Госсекретаря. По некоторым данным, представители спецслужб Соединенных Штатов и Северной Кореи уже провели встречу на территории третьего государства.

Газета.ru напоминает, что ранее стало известно вероятное место встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.