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Лондон, 9 апреля. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в очередной раз попытался дискредитировать официальный Дамаск информацией о возможном применении сирийскими властями химического оружия. Его заявление приводится на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Дипломат Соединенного Королевства призвал провести по этому поводу «срочное расследование».

Следует отметить, что Соединенные Штаты и их союзники регулярно отличаются безосновательными обвинениями сирийских властей в использовании химического оружия.

Власти САР подчеркивают, что весь химический арсенал государства был ликвидирован под контролем представителей ОЗХО. Одновременно Дамаск более ста раз предупреждал ООН о том, что химическим оружием располагают террористы. Однако эти обращения остаются без внимания Запада.

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