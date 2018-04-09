Cирия: первые автобусы с боевиками «Джейш аль-Ислам» выехали из Думы

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Дамаск, 9 апреля. Первые автобусы с боевиками незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» и их родственниками покинули город Дума в Восточной Гуте Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что некоторые западные страны предпринимали усилия для срыва этой операции, ложно обвиняя официальный Дамаск в использовании химического оружия. Тем не менее, вывод боевиков из Думы удалось возобновить.

«Начался вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафидин», — отмечает Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Накануне RT сообщала об освобождении восьми пленных в Восточной Гуте.

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