Сирия: тысячи мирных жителей ожидают родственников из плена боевиков в Восточной Гуте

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Дамаск, 8 апреля. Тысячи мирных жителей Сирии собрались у гуманитарного коридора Эль-Вафидин в ожидании освобождения своих родственников, которые находятся в плену боевиков в окрестностях города Дума Восточной Гуты Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает SANA.

Издание уточняет, что речь идет о родственниках военнослужащих правительственных войск и мирных жителей, насильно удерживаемых незаконным вооруженным формированием «Джейш аль-Ислам».

Следует отметить, что накануне российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о достижении договоренностей с боевиками «Джейш аль-Ислам» о прекращении огня в городе Дума Восточной Гуты. Также удалось договорится о возобновлении процесса вывода боевиков.

Накануне RT сообщала об освобождении восьми заложников в Восточной Гуте Сирийской Арабской Республики.

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