ЛНР заявила об обстреле своих позиций со стороны украинских силовиков

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Луганск, 8 апреля. Украинские силовики продолжают вести огонь по позициям Луганской народной республики, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня на время пасхальных праздников. Такое заявление сделал представитель министерства обороны ЛНР Андрей Марочко.

«Несмотря на большой православный праздник, ВСУ продолжают нарушать режим тишины и вести огонь по позициям Народной позиции ЛНР. Так, в 20.20 велся огонь из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения БМП-1, автоматических гранатометов станковых (АГС) и зенитных установок ЗУ-23–2 с направления Луганское в направлении Калиновки», — отметил представитель оборонного ведомства республики.

Он добавил, что информация о пострадавших в результате обстрела в районе населенного пункта Лозовое уточняется, — пишет РИА Новости.

Ранее представители Донецкой народной республики также сообщали о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

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