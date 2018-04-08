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Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли позиции ДНР
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    Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли позиции ДНР

    23:22  8 Апреля 2018
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    Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли позиции ДНР

    Донецк, 8 апреля. Украинские силовики 12 раз на протяжении суток обстреливали позиции Донецкой народной республики. Об этом сообщил в беседе с журналистами представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    Он напомнил о вступлении в силу очередного перемирия между конфликтующими сторонами. На этот раз режим прекращения огня приурочен к пасхальным праздникам. Тем не менее, украинская сторона регулярно нарушает достигнутые договоренности.

    «С 5.10 до 20.10 (мск) ВСУ 12 раз обстреляли территорию ДНР. По территории республики выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, обстрелы велись с использованием гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия», — отметил представитель ДНР.

    Накануне RT сообщала о гибели военнослужащего Луганской народной республики в результате обстрела украинских силовиков.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #днр #всу #донбасс #украина #перемирие #пасха
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