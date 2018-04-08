Россия инициировала заседание СБ ООН по угрозам миру и безопасности

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ООН, 8 апреля. Российская Федерация созывает заседание Совета безопасности ООН по вопросам международного мира и безопасности. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при Всемирной организации.

Отмечается, что в понедельник состоится сразу два заседания СБ ООН. Инициированное Москвой заседание пройдет в 15.00 (22.00 мск). После этого начнется обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Накануне Соединенные Штаты Америки заблокировали резолюцию СБ ООН по ситуации на границе с сектором Газа. Об этом писала RT. Представители Палестины назвали решение Вашингтона безответственным.

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