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Москва, 8 апреля. Россия защищает в Сирии не президента Башара Асада, а весь Ближний Восток, Соединенные Штаты и Европейский Союз от международного терроризма. Такое заявление сделал член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, отвечая на обвинения Вашингтона в адрес Москвы.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Иран и Россию в поддержке законного президента Башара Асада на фоне сведений о химической атаке в Думе.

«Россия, она же в первую очередь не Башара Асада защищает там, мы 150 раз заявляли об этом. То, чем мы там занимались и занимаемся — это защита всего Ближнего Востока, в том числе и наших национальных интересов, да и вообще европейских и Соединенных Штатов от международного терроризма», — цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии достиг с боевиками соглашения о прекращении огня в Думе.

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