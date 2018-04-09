В Совете Федерации готовится закон об обязательном страховании для владельцев оружия

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Сенатор Антон Беляков подготовил законопроект об обязательном страховании ответственности при приобретении оружия.

В России необходимо менять законодательство в сфере оборота оружия, заявил в интервью Федеральному агентству новостей сенатор Антон Беляков. Им уже подготовлен законопроект об обязательном страховании ответственности при приобретении оружия.

«Необходимо законодательно обеспечить гражданам реальное право на защиту себя и окружающих. Сейчас крайне сложно защитить себя, не нарушая закон, — говорит он. — Инструкторы на курсах пугают людей: купи травмат, спрячь его и не доставай, а то сядешь. Защищающий себя и других человек не должен нести за это ответственность!»

Выступая за смягчение одних положений закона об оружии, Беляков требует ужесточение других. В частности, он ратует за усиления контроля за оборотом оружия. И отдельно — за введение страховки.

«Есть же в ОСАГО условие об ответственности водителя, который на своей машине поцарапает чужой автомобиль. Вот так же и владелец оружия должен нести ответственность, — считает он. — Подобное есть в законодательстве некоторых стран».

Напомним, в разных странах законодательная база, касающаяся оборота т.н. гражданского оружия, значительно отличается. Понятие «гражданское оружие» включает не только огнестрельное, однако именно оно, как правило, становится объектом наиболее острых дискуссий.

Обычно, обсуждая тему доступности оружия для населения, принято говорить о США. Однако в этой стране, после множества случаев его применения психически неуравновешенными людьми, все больше говорится о необходимости ужесточения законодательства.

В России тоже участились дискуссии на тему того, что принятый в 1996 году закон об оружии [Федеральный Закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», — прим. ФАН], а также ряд статей УК РФ морально устарели и нуждаются в серьезных поправках.

Активисты, выступающие за легализацию гражданского оружия, приводят свои аргументы. По их мнению, право на оружие (именно так, «Право на оружие», и называется одно из движений) — это неотъемлемое право свободного человека. Ведь оружие есть у преступников, а обычный гражданин лишен возможности защищать свою жизнь, жизнь близких, а также имущество. Наиболее крайние из них настаивают на том, чтобы любое оружие было доступно всем без каких бы то ни было ограничений.

Умеренные полагают, что в России назрела актуальность легализации короткоствольного оружия, то есть пистолетов. Их оппоненты, в числе которых — представители Росгвардии, говорят о том, что из-за многих случаев неадекватного и необоснованного применения гражданского оружия необходимо ужесточение закона об оружии.

Доходит даже до необходимости запрета оборота травматического оружия и получения разрешения на пневматику. К травматам у правоохранительных органов вопросы возникли практически сразу после их разрешения в 2004 году.

Дело в том, что без прохождения специальных курсов обычный человек в стрессовой ситуации часто бывает не в состоянии его применить. Кроме того, условия, выдвигаемые законом к владельцами травматов, по сути, делают невозможным их нормальное, легальное использование по назначению. При этом травматы часто идут в ход при так называемых «дорожных разборках», их также нередко используют в состоянии алкогольного опьянения и т.д. Причем не по назначению — гораздо чаще.

«Мы должны дать возможность законопослушным гражданам, имеющим на легальной основе травматическое или охотничье оружие, использовать его. То есть дать им право защищать себя, своих близких и людей, находящихся в заведомо беспомощном положении», — уверен Беляков.

По его словам, речь идет о таких обстоятельствах, как, например, защита принципа «мой дом — моя крепость». Если человек находится дома, а некие злоумышленники выламывают дверь, разбивают окно и, проникая на его территорию, угрожают ему, он не должен ждать, исходя из теперешнего законодательства, пока наступит обстоятельство, напрямую угрожающее его жизни.

«Человек заведомо находится дома, к нему заведомо незаконно проникают, заведомо угрожают. Сегодня, исходя из судебной практики, человек, если его душат или режут ножом, может защитить себя, только поняв, что его душат насмерть, а не пугают. В такой ситуации человек должен иметь право использовать оружие — травматическое, холодное, газовое, огнестрельное, любое оружие, чтобы защитить себя», — уверен сенатор.

По его словам, в некоторых странах эти нормы не ограничиваются жильем. Например, это может быть машина. Человек закрылся в автомобиле, кто-то разбивает стекло и хочет что-то похитить или начинает ему угрожать — налицо проникновение на его территорию, сопровождающееся физической угрозой, считает Беляков. Вполне достаточный аргумент для правоохранительных органов и суда, чтобы защищающий себя человек был оправдан.

«Мы с моими единомышленниками стараемся поддерживать людей, которые были обвинены в подобных ситуациях, — рассказал сенатор. — Чтобы вы представляли себе масштаб бедствия — почти 800 человек за прошлый год были осуждены судом за то, что они защищали себя, за превышение пределов необходимой самообороны.

Почти все случаи были резонансные, рассказывает Антон Беляков, и в ряде ситуаций общественному мнению удалось повлиять на позицию Фемиды. Часто получается отыграть, но, главным образом, за счет опять же общественного мнения и резонанса в СМИ.

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича смягчающие изменения в законодательство в ближайшее время внесены не будут. В стране «и с охотничьим оружием пока достаточно проблем», заявил он ФАН.

Вместе с тем со стороны любителей оружия, а таких в России довольно много, раздаются голоса за незначительные послабления в данной сфере. Обозреватель портала WarHead Юрий Данилов в беседе с ФАН выразил уверенность, что российская Фемида все же пойдет на некоторые уступки. По его словам, с одной стороны в ближайшее время стоит ожидать разрешения снаряжения патронов к нарезному оружию [изготовление патронов в домашних условиях, — прим ФАН].

«Собственно, эта послабляющая поправка уже принята в первом четнии, второе-третье в Думе отложены. Росгвардия просит отложить вступление поправок до сентября 2018 года, — рассказал эксперт. — С другой стороны, та же Росгвардия настаивает на регистрации даже пневматического оружия».

По словам Данилова, пакет из 15 поправок в «Закон об оружии» был не так давно внесен от концерна «Калашников», в первую очередь концерн требует вывести винтовки-мелкашки из категории нарезного оружия. Предлагается также увеличение емкости магазинов для нарезного и гладкоствольного оружия.

По мнению эксперта, во избежание «вечной путаницы» необходимо также четко прописать в законе определение «спортивного оружия». Еще одно назревшее изменение, по его словам, снижение ценза на приобретение нарезного оружия. Сейчас для того, чтобы купить винтовку или карабин, необходимо 5 лет владеть ружьем. Необходимо снижать этот срок, поскольку он тормозит развитие рынка нарезного оружия, так как его мало покупают.

В одном все эксперты сошлись. Вряд ли стоит ждать каких-либо послаблений, даже незначительных, в вопросах владения оружием до начала «домашнего» Чемпионата мира по футболу — 2018. Ограничения же, наоборот, вполне возможны.

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