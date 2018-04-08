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Общество
Азербайджанские седаны Khazar за 500 тысяч рублей появятся в России
Общество
Азербайджанские седаны Khazar за 500 тысяч рублей появятся в России
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    Азербайджанские седаны Khazar за 500 тысяч рублей появятся в России

    22:34  8 Апреля 2018
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    Азербайджанские седаны Khazar за 500 тысяч рублей появятся в России

    Москва, 8 апреля. Автомобили марки Khazar сборки азербайджано-иранского предприятия вскоре появятся на российском рынке. Об этом сообщается на сайте производителя. Отмечается, что седаны марки Khazar появятся на всех рынках СНГ.

    Совместное предприятие по производству автомобилей марки Khazar появилось в результате объединения усилий компаний Iran Khodro с Azeurocar. Стоимость слияния была оценена специалистами в 815 млн рублей. Доля иранской стороны при сделке составила 25%.

    На первом этапе стоимость автомобилей концерна будет варьироваться в диапазоне от 14 до 16 тысяч манатов. В дальнейшем руководство совместного предприятия планирует занять нишу в более дорогом сегменте авто. На российском рынке цена седана от Кhazar составит около 500 тысяч рублей, — уточнили в компании.

    Ранее Газета.ru поделилась впечатлениями от тест-драйва полноприводных Porsche Panamera и Macan.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #авто #седан #хазар #khazar
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