Артистка Волчкова просила врачей не разглашать диагноз

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Москва, 8 апреля. Скончавшаяся накануне артистка Анжелика Волчкова просила медиков не разглашать ее диагноз. Актриса умерла в ночь на 8 апреля на 48-м году жизни после тяжелой болезни. Выполняя ее просьбу, врачи не огласили причину смерти.

Диагноз был поставлен Волчковой еще в декабре 2016 года. По словам художественного руководителя «Школы современной пьесы» Иосифа Райхельгауза, ее отличала исключительная добропорядочность, которую редко можно встретить у творческих людей. Он добавил, что актриса предчувствовала скорую смерть.

О смерти Анжелики Волчковой сообщала накануне Газета.ru. Издание уточняет, что прощание с актрисой пройдет 10 апреля в московском театре «Школа современной пьесы».

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