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Новости Сирии
Сирия новости 9 апреля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет бои с ИГ в Даръа; ВС Ирака начали операцию против «спящих ячеек» ИГ вблизи города Фаллуджа
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    Сирия новости 9 апреля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет бои с ИГ в Даръа; ВС Ирака начали операцию против «спящих ячеек» ИГ вблизи города Фаллуджа

    7:00  9 Апреля 2018
    360

    Сирия новости 9 апреля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет бои с ИГ в Даръа; ВС Ирака начали операцию против «спящих ячеек» ИГ вблизи города Фаллуджа

    Сирия, 9 апреля. «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет бои с ИГ1 в Даръа; ВС Ирака начали операцию против «спящих ячеек» ИГ вблизи города Фаллуджа; «Исламская партия Туркестана» сосредотачивает свои силы на севере Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: занимается оборудованием артиллерийских позиций в провинции Идлиб.

    «Исламское государство»1: ведет бои с «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Даръа.

    «Исламская партия Туркестана»: сосредоточило несколько сотен боевиков в районе Джиср-эш-Шугура на севере Латакии.

    ВС Ирака: начали операцию против «спящих ячеек» ИГ в районе населенного пункта Саклавия.

    Сирия новости 9 апреля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет бои с ИГ в Даръа; ВС Ирака начали операцию против «спящих ячеек» ИГ вблизи города Фаллуджа

    Провинция Латакия

    Сирия новости 9 апреля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет бои с ИГ в Даръа; ВС Ирака начали операцию против «спящих ячеек» ИГ вблизи города Фаллуджа

    Союзная «Хайят Тахрир аш-Шам» группировка «Исламская партия Туркестана» сосредотачивает свои силы в северной части провинции Латакия, сообщает источник в Twitter @aejkhalil2. По имеющейся у него информации, в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур находится несколько сотен боевиков данной группировки, которые могут начать наступление на позиции правительственных войск в ближайшее время.

    Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают обстреливать позиции сирийской армии, пишет источник в Twitter (@watanisy). На этот раз под минометный обстрел попали подразделения, дислоцирующиеся в районе населенного пункта Мамухия. О потерях среди сирийских военнослужащих и мирных граждан не сообщается.  

    Провинция Даръа

    Сирия новости 9 апреля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет бои с ИГ в Даръа; ВС Ирака начали операцию против «спящих ячеек» ИГ вблизи города Фаллуджа

    По неподтвержденным данным, опубликованным на странице в Twitter (@SyriawatanNews), «Хайят Тахрир аш-Шам» проводит подготовку боевиков в районе Навы.

    Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), в окрестностях населенного пункта Сахи-эль-Джулан продолжаются бои между «Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядами «Исламского государства». Отмечается, что обе стороны применяют минометные орудия и используют танки.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 9 апреля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет бои с ИГ в Даръа; ВС Ирака начали операцию против «спящих ячеек» ИГ вблизи города Фаллуджа

    По информации источника в Twitter (@sayed_ridha), «Хайят Тахрир аш-Шам» занимается оборудованием артиллерийских позиций между населенными пунктами Хан-эс-Себиль и Мадждалайя, а также между Кафер-Баттих и Эль-Джрада. Отмечается, что артиллерия в этом районе может использоваться против сирийской авиации.

    Ирак

    Сирия новости 9 апреля 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет бои с ИГ в Даръа; ВС Ирака начали операцию против «спящих ячеек» ИГ вблизи города Фаллуджа

    Telegram-канал @directorate4 пишет, что иракская армия начала операцию в районе населенного пункта Саклавия, расположенного вблизи города Фаллуджа. Целью военных является выявление «спящих ячеек» «Исламского государства» и поиск пособников террористов из числа местного населения.

    Напомним, в последнее время  в Ираке участились случаи нападения мобильных групп боевиков «Исламского государства» на подразделения иракских правительственных войск и проиранских шиитских подразделений. Подобные атаки происходят в разных районах страны: в окрестностях Мосула, вдоль трассы Багдад—Киркук, в районе населенного пункта Аль-Каим и других.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #игил #ирак #латакия #идлиб #даръа #вс ирака #хайят тахрир аш-шам #исламская партия туркестана
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