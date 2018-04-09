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Сирия, 9 апреля. «Джейш Аль-Ислам»***** пошла на соглашение с официальным Дамаском и готовится покинуть Думу в Восточной Гуте. Курды провели аресты среди жителей провинций Ракка и Дейр-эз-Зор. Отряды YPG совершили нападение на опорный пункт турецкой армии внутри кантона Африн, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: договорились с «Джейш Аль-Ислам» о выводе боевиков из Думы; подверглись обстрелам ИГИЛ1 на окраине Абу Кемаля.

Курды: напали на командный пункт армии Турции в кантоне Африн; провели десятки арестов среди жителей провинций Ракка и Дейр-эз-Зор.

Сирийская свободная армия** (ССА): обвинила YPG в проведении теракта в Аль-Бабе 7 апреля; вместе с Турцией усиливают позиции на западе провинции Алеппо в преддверии борьбы с «Джебхат ан-Нусрой»***1.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): утверждает, что нанесло урон «Хезболле» и армии САР в результате минометных обстрелов на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; подозревается в подготовке взрыва к северо-западу от Даръа; ранило шестерых иракских солдат при нападении смертника в городе Хит.

Армия Ирака: начала новую спецоперацию против остатков отрядов ИГИЛ на северо-востоке иракской провинции Дияла.

Провинция Дамаск

Накануне утром подразделения Сирийской арабской армии (САА) значительно продвинулись в зачистке территорий в окрестностях города Дума от остатков отрядов «Джейш Аль-Ислам» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Был установлен полный контроль над районом общей площадью в 19 квадратных километров, сообщал Al Manar News. Позже в связи с серьезными территориальными потерями и потерями в технике члены «Армии ислама» заявили о своем решении возобновить мирные переговоры и вновь присоединиться к режиму тишины. По информации SANA News, днем прошла встреча представителей данной группировки с офицерами российского Центра по примирению. По итогам были достигнуты ряд договоренностей, а также возобновился мирный диалог между «Джейш Аль-Ислам» и правительством Сирии. По новому соглашению, как позже сообщил портал AFP, боевики должны будут освободить всех пленных, в этом случае они получат возможность эвакуироваться в Джараблус на севере страны.

Провинция Алеппо

Курды из Отрядов народной самообороны (YPG) атаковали пункт управления армии Турции в населенном пункте Кафр Сафра, расположенном на северо-западе от Джандариса в южной части кантона Африн. Информационный ресурс в Twitter (@ICafrinresist) сообщил со ссылкой на подконтрольный YPG портал, что в результате нападения курдами были убиты трое турецких военных, еще два получили ранения. Штаб ВС Турции был практически полностью уничтожен.

Лидеры Свободной сирийской армии (ССА) заявили, что теракт в Аль-Бабе, который произошел днем 7 апреля, был совершен курдскими бойцами YPG, передавал новостной центр Al Masdar News. Вблизи главной мечети города сдетонировал «джихад-мобиль», в результате чего, согласно информации AMN, погибли восемь гражданских лиц, еще порядка 20 человек были ранены.

Турция направила подкрепление к городу Дарат Изза к северо-западу от Алеппо. Как сообщало агентство Al Masdar News, дополнительные подразделения были переброшены для помощи протурецким силам «Свободной армии» в борьбе против террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам». По данным AMN, ССА начала укреплять оборону на западе провинции Алеппо после неожиданного нападения «Джебхат Ан-Нусры».

Провинция Дейр-эз-Зор

Медиа-крыло «Исламского государства» FURAT сообщало, что террористы активизировали обстрелы позиций сирийских войск и проправительственных сил к востоку от Абу Кемаля в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Утверждалось, что в результате взрывов мин ИГ1 погибли трое бойцов «Хезболлы», а также был поврежден бульдозер армии САР. Однако данная информация до сих пор не получила подтверждения со стороны официального Дамаска.

Радикалы Демократических сил Сирии (SDF)**** накануне задержали нескольких жителей населенного пункта Аш-Шафаа на восточном побережье Евфрата за хранение оружия, передавало информагентство Al Manar News. Стычки между местными арабскими племенами и курдами на северо-востоке САР отмечаются все чаще, так как последние насильственно насаждают свои порядки и регулярно проводят принудительные мобилизации жителей в свои отряды, отмечает ряд местных источников.

Провинция Даръа

В подконтрольном ССА поселении Музайриб к северо-западу от Даръа произошел крупный взрыв — сработало СВУ, установленное неизвестными радикалами, сообщало агентство Al Manar News. Были ранены три человека, среди которых одна женщина. Согласно предположению командования ССА, устройство могло быть заложено боевиками формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольного «Исламскому государству».

Между тем к северу от столицы провинции — в населенном пункте Даиль — группой неизвестных был застрелен член местного комитета по примирению, передавал новостной Twitter-канал (@AlQuneitratoday). Этот город контролируется силами вооруженной оппозиции, однако в нем также дислоцируются террористы «Джебхат ан-Нусры», на которых режим прекращения огня не распространяется.

Провинция Ракка

Отряды SDF арестовали 12 жителей деревни Касрат Фарадж, находящейся в южном пригороде Ракки. Согласно сведениям военных источников портала Al Manar News, данному событию предшествовало то, что курды нашли тело одного из бойцов «Демократических сил», убитого неизвестными, на окраине поселка. На востоке провинции недавно поднялось восстание арабских племен, выступивших против присутствия курдских формирований и сил коалиции США в регионе. Напомним, что в ходе кампании на северо-востоке Сирии радикалы SDF вышли далеко за пределы исторических мест проживания курдов, захватив при этом крупнейшие в стране нефтяные и газовые поля.

Ирак

На западе провинции Аль-Анбар накануне днем прогремел сильный взрыв. Портал Al Sumaria News передавал, что в городе Хит террорист-смертник одной из подпольных групп «Исламского государства», активировал на себе «пояс шахида». Джихадист подорвал себя около командного пункта вооруженных сил Ирака, из-за чего по меньшей мере шесть солдат правительственной армии получили ранения.

Иракские войска в минувшие сутки начали новую кампанию против подпольных ячеек «Исламского государства» на северо-востоке провинции Дияла. Маджар Аль-Аззави, командующий данной спецоперацией, подчеркнул в интервью изданию Al Sumaria News, что правительственная армия будет вести зачистку, опираясь на полученные ранее разведданные.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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