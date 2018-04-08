Очередная фальшивка: в ЦПВС прокомментировали вброс о химатаке в Восточной Гуте

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Москва, 8 апреля. В Центре по примирению враждующих в Сирии сторон опровергли информацию о том, что в Восточной Гуте было якобы применено химическое оружие. По словам главы Центра генерал-майора Юрия Евтушенко, обвинения в адрес Дамаска в том, что на город Дума была якобы сброшена бомба c хлором, являются абсолютно фальшивыми.

«Никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада – не более, чем очередная фальшивка», — подчеркнул Евтушенко.

Напомним, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что город Дума в Восточной Гуте якобы подвергся атаке с использованием химоружия. Как сообщило сирийское агентство САНА, дезинформацию, скорее всего, распространили боевики «Джейш аль-Ислам». В МИД Сирии в то же время напомнили, что предупреждали о готовящейся провокации в этом районе.

В министерстве иностранных дел России, давая оценку распространению ложной информации, подчеркнули, что подобные вбросы на руку тем, кто пытается оправдать удары по Сирии извне.

Отметим также, что в интервью Федеральному агентству новостей эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин назвал дезинформацию относительно ситуации в Думе провокацией коллективного Запада.

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