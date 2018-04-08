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Москва, 8 апреля. Соединенные Штаты пытаются провоцировать Россию своими заявлениями о возможных военных действиях в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя слова представителя Белого дома Томаса Боссерта о возможном начале боевых действий в Сирии.

Накануне Боссерт не исключил военные действия против правительственных войск с учетом информации о якобы имевшем место применении химического оружия Сирией. Выборный убежден, что подобные высказывания призваны спровоцировать Москву.

«Оснований нет, каких-либо правовых фактов нет, но есть намерения. И они под эти намерения всячески подыскивают тот или иной повод, чтобы не уходить, во-первых, с информационной площадки, всячески вкрапливая в сознание людей любую информацию, которой можно было бы опорочить и принизить значение России», — пояснил парламентарий.

Накануне в Центре примирения РФ сообщили о результатах переговоров с радикальной группировкой Джейш аль-Ислам».

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