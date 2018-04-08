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Сирия, 8 апреля. Проправительственные подразделения NDF****** направляются на юг Дамаска в преддверии операции против ИГ1. Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** начали покидать город Дума в Восточной Гуте. ВВС САР ведут операцию против террористов «Ан-Нусры»*** на севере провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили отряды NDF в район лагеря Аль-Ярмук к югу от Дамаска в преддверии операции против ИГИЛ;1 обстреляла позиции «Тахрир аш-Шам» к северу от Хомса.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»):1 подверглась точечным авиаударам ВВС Сирии в северной части Хамы.

«Джейш Аль-Ислам»: начала эвакуировать исламистов из Восточной Гуты в город Джараблус на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: атаковало опорный пункт «Хашд Аш-Шааби» в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1) сообщает о том, что проасадовские отряды Национальных сил обороны (NDF) направляются в сторону лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук, который практически пополам делят между собой боевики незаконных вооруженных формирований и террористы «Исламского государства». Противники нередко ведут бои и перестрелки в данном районе на юге Дамаска, в результате чего гибнут не только члены противоборствующих сторон, но и местное мирное население.

Поступают первые сообщения о начале эвакуации боевиков «Джейш Аль-Ислам» из города Дума, передает Twitter-канал (@News_Executive). Напомним, исламисты приняли условия мирного соглашения с властями Сирийской Арабской Республики (САР) благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон, поскольку начали стремительно терять занимаемые территории во время наступления правительственных войск.

Провинция Алеппо

Информационный портал Masar Press Net, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что боевики антиправительственных формирований, базирующиеся в районе населенных пунктов Мареа и Азаз в северной части Алеппо, вышли на демонстрации, выказав поддержку исламистам из города Дума в Восточной Гуте. Напомним, Дума все еще находится в оккупации антиправительственной группировки «Джейш Аль-Ислам». Несмотря на то, что все остальные населенные пункты, расположенные на территории оазиса, были освобождены, боевики «Армии Ислама» долгое время продолжали удерживать город. Однако сегодня исламисты наконец приняли условия перемирия с Сирийской арабской армией (САА) и вскоре покинут Думу. Некоторые источники заявляют, что эвакуация боевиков уже началась.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс возобновились перестрелки между правительственными силами САР и боевиками-исламистами, в частности — из террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Согласно сведениям оппозиционного Интернет-портала Masar Press Net, подразделения САА ведут артиллерийские и минометные обстрелы военных объектов «Джебхат Фатх аш-Шам» недалеко от прифронтового населенного пункта Айн Хусейн Аш-Шамалия. О понесенном джихадистами уроне не сообщается. Ранее сирийским войскам удалось несколько продвинуться в боях с террористами на этом направлении, освободив ряд населенных пунктов в северной части Растанского котла.

Провинция Хама

Севернее административного центра провинции вновь отмечаются столкновения между силами Сирийской арабской армии (САА) и отрядами вооруженной оппозиции. Как передает военный источник в сети Twitter (@RozannaFM), сирийские военные самолеты нанесли несколько точечных авиаударов по объектам террористов на окраине населенного пункта Кафр Зета, который является одним из основных оплотов «Тахрир аш-Шам» в регионе. Данные об итогах боевых вылетов авиации Сирийкой Арабской Республики (САР) пока уточняются. Напомним, боевики, дислоцирующиеся на севере Хамы, нередко обстреливают мирные города Мхарде и Скальбия с преимущественно христианским населением. Кроме того, в результате ракетных ударов радикалов неоднократно выходила из строя электростанция вблизи Мхарде.

Ирак

В провинции Киркук произошло новое нападения одной из подпольных групп «Исламского государства». Как утверждает подконтрольный ИГИЛ медиа-портал Terror Monitor, боевики «спящей ячейки» ИГ атаковали один из контрольно-пропускных пунктов проправительственных ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби». В результате развернувшихся столкновений были убиты или получили ранения по меньшей мере семь бойцов Сил народной мобилизации. Тем не менее официальные иракские СМИ данную информацию пока не подтверждали. Ранее ИГИЛовцы одной из подпольно действующих ячеек напали на штаб-квартиру вооруженных сил Ирака в провинции Аль-Анбар. Таким образом, несмотря на постоянные контртеррористические спецоперации правительственных подразделений, часть террористов все еще скрывается в подземных тоннелях, а также в пустынных районах страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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